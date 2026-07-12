VIMA Bidik Pasar Asia, Perkuat Ekosistem Platform Drama Pendek Digital

jpnn.com - Persaingan industri hiburan digital semakin ketat seiring meningkatnya konsumsi konten video berdurasi singkat. Melihat peluang tersebut, VIMA menegaskan ambisinya menjadi salah satu platform drama pendek digital terbesar di Indonesia dan kawasan Asia.

Target tersebut akan diwujudkan melalui pengembangan teknologi, inovasi layanan, serta penguatan ekosistem digital yang berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Direktur Utama VIMA, Christ Huong Zhi, mengatakan VIMA tidak hanya ingin dikenal sebagai aplikasi hiburan. Perusahaan juga berupaya menghadirkan pengalaman digital yang lebih modern, interaktif, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

"Dalam roadmap pengembangannya, VIMA berencana terus memperkaya koleksi drama pendek dari berbagai genre," kata Christ dalam keterangannya dikutip Minggu (12/7).

Strategi ini dijalankan untuk menjangkau segmen pengguna yang lebih luas, sekaligus mengikuti perubahan pola konsumsi hiburan digital.

Konten berdurasi pendek dinilai semakin diminati karena mudah diakses melalui perangkat seluler dan dapat dinikmati di tengah aktivitas sehari-hari.

Baca Juga: Bank Saqu Perluas Sunrise Society jadi Platform Kolaborasi Ekosistem Astra Financial

Selain memperbanyak konten, VIMA akan melakukan pembaruan aplikasi secara berkala. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan, kemudahan akses, serta kualitas pengalaman pengguna saat menikmati berbagai tayangan di dalam platform.

"Kami telah menyiapkan sejumlah inovasi teknologi untuk mendukung pertumbuhan platform," ungkapnya.