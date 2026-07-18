VinFast Geber Produksi Lokal, Motor Listrik Siap Dirakit di Subang

jpnn.com, JAKARTA BARAT - VinFast mengonfirmasi akan memproduksi motor listrik barunya di pabrik mereka yang berlokasi di Subang, Jawa Barat mulai tahun depan.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Chief Executive Officer VinFast Indonesia E-Motocycle Yordan Satriadi saat ditemui di Jakarta Barat beberala waktu lalu.

Dia menjelaska saat ini seluruh unit motor listrik VinFast yang dijual di Indonesia masih diimpor secara utuh atau completely build up (CBU).

Namun, jenama otomotif asal Vietnam tersebut sedang menyiapkan pabrik di Subang sebagai lokasi perakitan atau menerapkan skema completely knocked down (CKD).

"Tahun ini kamu masih CBU tapi nanti kami akan CKD-nya itu di Subang. Rencananya itu tahun depan, tahun 2027," kata Yordan.

Diketahui, VinFast mulai merambah pasar motor listrik di Indonesia dengan meluncurkan tiga model baru yakni VinFast Evo, VinFast Feliz II, dan VinFast Viper.

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VinFast menawarkan Evo dengan harga OTR Jakarta Rp17,5 juta, Feliz II seharga Rp18,5 juta, dan Viper seharga Rp22 juta menggunakan skema berlangganan baterai.

Selain menjual ke konsumen umum, VinFast juga membuka peluang kemitraan dengan berbagai pelaku bisnis seperti untuk kebutuhan kendaraan operasional perusahaan maupun layanan transportasi daring berbasis aplikasi.