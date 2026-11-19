jpnn.com, VIETNAM - Bagi banyak produsen otomotif global, Indonesia sering kali hanya dipandang sebagai pasar empuk dengan jutaan calon pembeli.

Namun, di mata VinFast, Indonesia punya peran yang jauh lebih besar dari sekadar tempat berjualan.

Produsen kendaraan listrik asal Vietnam itu diam-diam menyiapkan skenario jangka panjang.

Indonesia tengah diproyeksikan menjadi salah satu basis produksi sekaligus pintu ekspor mereka untuk kawasan Asia.

Sinyal kuat itu disampaikan langsung oleh CEO VinFast Asia Tapan Ghosh, di sela acara V-Creator All Star Summit 2026, Nha Trang, Vietnam, Rabu (18/11).

Dengan nada optimistis, dia menyebut rencana ekspansi pabrik di Indonesia sangat terbuka untuk menopang pasar regional.

"Indonesia di masa depan, kami mungkin juga akan mempertimbangkan ekspor. Kapasitas pabrik kami juga dapat ditingkatkan," ujar Tapan kepada awak media.

Langkah ini bukan sekadar wacana di atas kertas. Keseriusan VinFast menanamkan akar di Indonesia sudah terlihat dari seberapa agresif mereka memboyong lini produknya dalam waktu singkat.