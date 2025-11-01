VinFast Tegaskan Pabrik Baru di Subang Siap Beroperasi, Diuji Coba Bulan Depan

jpnn.com, BEKASI - VinFast Indonesia mengumumkan bakal mulai melakukan uji coba pabrik mereka yang berlokasi di Subang, Jawa Barat pada Desember 2025 mendatang.

Hal itu diungkapkan langsung oleh CEO Vinfast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemart saat ditemui di Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan pabrik itu mulai beroperasi sepenuhnya pada Maret 2026.

Kariyanto menyebut bahwa kendaraan yang bakal dirakit secara lokal adalah VinFast VF3.

Sebab, kendaraan tersebut yang masuk ke pasar lokal.

“Untuk yang pabrik nanti, perakitan sendiri itu kami percobaan di Desember. Tetapi produksi massal itu mulai di Maret dan kita mulai dari VF3 duluan nanti,” kata Kariyanto.

Hingga saat ini, VF3 juga menjadi tulang punggung penjualan VinFast di Indonesia.

Hal ini juga menjadi alasan tersendiri bagi VinFast untuk memulai produksi lokal melalui kendaraan bertubuh mungil tersebut.