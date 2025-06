VinFast VF 6 Diklaim Cocok untuk Mobilitas Perkotaan, Gratis Mengecas 3 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan mobil listrik asal Vietnam, VinFast mengumumkan kehadiran SUV (sport utility vehicle) baru, VinFast VF 6 di Indonesia.

VinFast berharap model anyar tersebut bisa memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia yang ingin bepergian dengan kendaraan ramah lingkungan.

VinFast VF 6 tersedia dalam dua pilihan varian, VF 6 Eco dijual seharga Rp 384,9 jutaan, sementara varian teratas VF 6 Plus Rp 439,6 jutaan On The Road Jakarta.

VinFast VF 6 hadir dengan tampilan yang lebih sederhana, dinamis, dan tidak terlalu banyak garis tegas.

Tampilan yang lebih dinamis itu mengusung tema Easy Drive, Unleashed.

CEO VinFast Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto mengatakan konsumen bisa mengemudikan mobil listrik VinFast VF 6 tanpa perlu banyak memikirkan infrastruktur maupun biaya operasional sehari-hari.

Baca Juga: VinFast Bantu Perjuangan Timnas Indonesia Menuju Piala Dunia 2026

“Keluarga Indonesia bergerak menuju masa depan lebih ramah lingkungan dan sejahtera, itulah pesan yang ingin kami sampaikan melalui VF 6,” kata Kariyanto dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (24/5).

Dia menegaskan VinFast juga turut menyiapkan infrastruktur pendukung guna mempermudah dan menambah ketenangan konsumen saat menggunakan mobil listrik VinFast.