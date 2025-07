VinFast VF 7 Resmi Dijual di Indonesia, Intip Spesifikasi dan Harganya

jpnn.com, TANGERANG - Produsen mobil asal Vietnam, VinFast resmi meluncurkan sekaligus menjual VF 7 pada ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2025.

Mobil listrik murni yang bermain di kelas sport utility vehicle (SUV) itu sudah memiliki setir kanan, yang sesuai dengan pasar Indonesia.

VF 7 menjadi model kelima dalam jajaran kendaraan VinFast di tanah air, sekaligus memperkuat posisi perusahaan sebagai pemimpin dengan portofolio kendaraan listrik terlengkap dan paling beragam di Indonesia.

CEO VinFast Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto mengatakan pihaknya bangga karena telah menorehkan tonggak penting di pasar Indonesia.

"Dengan peluncuran model kelima kami, VinFast semakin memperkuat posisinya sebagai produsen dengan jajaran kendaraan listrik murni paling lengkap di nusantara," ungkap Kariyanto.

Dia berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan finansial masyarakat sekaligus mendorong percepatan transisi menuju mobilitas hijau di Indonesia-demi masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera

VF 7 menawarkan pengalaman menyeluruh bagi pengguna dengan memadukan desain, teknologi modern, performa andal, serta harga yang terjangkau.?

Di Indonesia, VinFast VF 7 Eco ditawarkan mulai dari Rp 499.000.000, sedangkan VF 7 Plus dibanderol seharga Rp 599.000.000. Keduanya merupakan harga on the road (OTR), dan sudah termasuk baterai.