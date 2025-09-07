menu
VinFast VF 8 Ditarik Dari Peredaran Gegara Masalah Sistem Ini, Jumlahnya Wow!

VinFast VF 8 Ditarik Dari Peredaran Gegara Masalah Sistem Ini, Jumlahnya Wow!

VinFast VF 8 Ditarik Dari Peredaran Gegara Masalah Sistem Ini, Jumlahnya Wow!
VinFast VF 8. (ANTARA/X/VinFastUS.)

jpnn.com - VinFast mengumumkan melakukan penarikan kembali atau recall pada salah satu mobil listrik mereka yang dijual di Amerika Serikat (AS).

Sebanyak 6.314 unit VinFast VF 8 harus ditarik dari peredaran.

Penarikan itu disebabkan masalah pada sistem pengendaraan pintar Lane Keeping Assist (LKA) pada VF 8 yang kurang baik dan membahayakan pengendara.

CarsCoops pada Minggu (7/9), melaporkan, saat berbelok tajam, fitur itu dapat menerapkan koreksi kemudi yang begitu kuat, sehingga pengemudi kesulitan untuk mengatasinya.

Dalam kasus ini, VinFast mengakui bahwa kekurangan itu berasal dari pengaturan rasio torsi pada sistem ADAS yang mereka miliki, sehingga menyebabkan kemudi tidak konsisten.

Meskipun belum ada kecelakaan terkait masalah ini, regulator AS telah mendengar cukup banyak informasi untuk mendorong penarikan kembali.

Sebelumnya, Kantor Investigasi Cacat (ODI) membuka penyelidikan setelah adanya 14 keluhan terkait fitur LKA pada VF 8.

Laporan-laporan tersebut menuduh sistem terasa kesulitan dalam mendeteksi lajur dengan benar, memberikan input kemudi yang tidak tepat, dan sulit diatasi.

