Vinicius Jr Perpanjang Kontrak dengan Real Madrid

jpnn.com - JAKARTA - Vinicius Junior akan tetap berseragam Real Madrid. Vinicius dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk memperpanjang kontrak.

Menurut laporan jurnalis The Athletic David Ornstein, Kamis (6/8), pertemuan antara pihak klub dan Vinicius pada Rabu waktu setempat menyepakati seluruh detail kontrak baru.

Meski nilai kontrak tidak diungkapkan, laporan tersebut menyebut tawaran yang diberikan Real Madrid sesuai dengan peran penting Vinicius dalam proyek jangka panjang klub.

Di tengah proses negosiasi tersebut, klub Liga Inggris Arsenal disebut sempat bersiap mengajukan tawaran ambisius apabila Vinicius memutuskan tidak memperpanjang kontraknya bersama Los Blancos.

Namun, Vinicius memilih bertahan di ibu kota Spanyol. Perpanjangan kontrak Vinicius menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2026.

Di bawah pelatih anyar Jose Mourinho, Madrid telah mendatangkan sejumlah pemain, yakni Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Carlos Espi, Denzel Dumfries, serta winger muda Yan Diomande dari RB Leipzig.

Sejak bergabung dari Flamengo pada 2018, Vinicius telah mencatatkan 375 penampilan bersama Real Madrid. Dia mengoleksi 128 gol dan 100 assist di semua kompetisi.

Selama membela Los Blancos, Vinicius turut mempersembahkan tiga gelar Liga Spanyol dan dua trofi Liga Champions, sekaligus menjelma menjadi salah satu pemain kunci dalam kesuksesan klub dalam beberapa musim terakhir. (antara/jpnn)