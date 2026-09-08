Vinilon Kantongi Sertifikasi Halal untuk Seluruh Varian Pipa hingga Water Meter

jpnn.com, JAKARTA - Vinilon Group perusahaan asal Indonesia yang menyediakan solusi perpipaan dari hulu ke hilir, secara resmi mendapatkan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk berbagai lini produk yang diproduksi.

Sertifikasi Halal dengan ID 31410080150870826, ID31410080150840826, dan ID35410080177910826 tersebut mencakup berbagai produk Vinilon, mulai dari pipa PVC, HDPE, PPR, KRAH, Conduit, Fitting, Water Meter, hingga Vinilon Glue.

Proses sertifikasi dilakukan setelah melalui serangkaian proses audit dan pemeriksaan komprehensif

terhadap bahan, proses produksi, supply chain, hingga penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di fasilitas produksi Vinilon yang berlokasi di Cileungsi, Bogor dan Mojokerto, Jawa Timur.

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Christian Rudolf selaku GM Marketing Vinilon Group mengatakan pencapaian sertifikasi halal bagi mereka bukan sekadar penambahan label pada produk.

“Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menghadirkan solusi perpipaan yang memberikan rasa aman bagi masyarakat. Proses sertifikasi ini mencakup pemeriksaan terhadap bahan yang digunakan hingga hasil produksi, sehingga kami terus memastikan penerapan standar dan pengendalian yang konsisten di seluruh rantai produksi,” ujar dia dalam siaran persnya, Selasa (8/9).

Penggunaan produk yang telah tersertifikasi halal juga memberikan rasa tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga, seperti memasak, membersihkan diri, maupun kebutuhan ibadah.

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Sementara bagi sektor industri, sertifikasi halal pada komponen pendukung dapat menjadi bagian dari upaya membangun rantai pasok yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri halal.

Pencapaian sertifikasi halal ini menjadi langkah lanjutan bagi Vinilon Group selain berbagai sertifikat uji yang telah dimiliki dan memperkuat posisinya sebagai penyedia solusi sistem perpipaan dari hulu ke hilir yang mengutamakan kualitas, inovasi, dan kepercayaan konsumen.