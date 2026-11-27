jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Padi Reborn merilis album Lain Dunia (1999) dalam format piringan hitam atau vinyl dengan jumlah terbatas.

Adapun harga vinyl Lain Dunia tersebut dijual mulai dari Rp800.000 dan sudah bisa didapatkan melalui Analog Records serta beberapa toko musik lainnya.

"Kami hanya mencetak 700 kopi, jadi silakan buat yang suka koleksi vinyl atau piringan hitam, jangan sampai kehabisan," kata gitaris Padi Reborn, Piyu di Analog Records, Senayan Park, Jakarta pada Rabu (25/11).

Peluncuran Lain Dunia (1999) menjadi ikonik karena untuk pertama kalinya sepanjang karier bermusik Padi Reborn akhirnya menghadirkan katalog musik dalam format piringan hitam.

Pemilihan Lain Dunia sebagai album piringan hitam perdana Padi Reborn bukan tanpa alasan. Dirilis pertama kali pada 1999, album itu menjadi titik ledak yang melambungkan nama Padi ke jajaran teratas grup musik Tanah Air. Terjual menembus 800 ribu kopi pada masanya, Lain Dunia melahirkan deretan hit abadi lintas generasi, mulai dari Mahadewi, Begitu Indah, hingga Seperti Kekasihku.

"Lain Dunia adalah album pertama, maka posisinya juga sangat istimewa bagi kami. Dari album inilah perjalanan Padi dimulai, lagu-lagu kami mulai diterima luas, dan menjadi jembatan yang mempertemukan kami dengan pendengar, khususnya Sobat Padi hingga hari ini," jelas Fadly, vokalis Padi Reborn.

Kehadiran vinyl Lain Dunia sekaligus menjadi pernyataan bahwa album dalam format fisik tetap memiliki ruang dan daya pikat tersendiri di tengah arus konsumsi musik digital.

Bagi Padi Reborn, piringan hitam menawarkan pengalaman mendengarkan yang lebih intim, sebuah ruang nostalgia yang memadukan memori masa lalu dengan kualitas rekaman analog berstandar tinggi.