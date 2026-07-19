Viral Aksi Geng Motor Serang Warga di Cigondewah, Pelaku Bawa Samurai

jpnn.com - Viral di media sosial video yang merekam sekelompok orang diduga geng motor melakukan penyerangan terhadap warga di Jalan Raya Cigondewah Kaler, Kelurahan Cigondewah Kaler, Kota Bandung, pada Sabtu (18/7/2026) dini hari.

Dalam video yang dilihat, tampak kelompok bermotor berdatangan memasuki area permukiman warga. Ada juga petasan ditembakkan dan membuat suara ledakan yang cukup keras.

Salah seorang warga, Andreas Pratama menuturkan peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba saat warga sedang nongkrong di lokasi kejadian. Salah satu pelaku disebut menantang warga.

"Terus mereka pas tiba-tiba disamperin, dilihat ke depan ada banyak, udah banyak anggota sudah banyak gengsternya di sini, sudah banyak motor, puluhan motor," kata Andreas, Minggu (19/7).

Menurutnya, warga yang terganggu lantas berupaya membubarkan kelompok bermotor tersebut.

"Terus tiba-tiba anak-anak langsung pada balik lagi, pada ngambil senjata yang ada di situ apa aja sampai petasan dibawa, kembang api buat ngebubarin gitu sih waktu malam," ucapnya.

Geng motor yang diduga melakukan penyerangan itu membawa sejumlah barang, di antaranya senjata tajam, botol beling bekas, hingga kayu.

"Banyak sih dilihat-lihat bawa ada samurai, ada segala macam dibawa, kayu, besi pada dibawa itu botol-botol bekas minuman juga pada dilempar-lempar ke sini, dipecah-pecahin ke dilempar-lempar ke anak-anak di sini," tuturnya.