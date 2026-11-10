Viral Aksi Pembacokan di Dayeuhkolot, 4 Pelajar Diamankan Polisi
jpnn.com, BANDUNG - Polisi mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam aksi pembacokan terhadap warga di Jalan Raya Cisirung, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung pada Minggu (8/11/2026) dini hari.
Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengatakan empat orang yang diamankan mayoritas masih berstatus anak di bawah umur.
Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami kasus penyerangan yang sempat viral di media sosial tersebut.
"Alhamdulillah para pelaku sudah kami amankan. Memang, para pelaku ini kebanyakan anak-anak atau masih di bawah umur. Namun, tetap saja kami akan melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut," kata Tri di Mapolresta Bandung, Selasa (10/11/2026).
Tri mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para pelaku melakukan aksi tersebut hanya untuk memperlihatkan keberanian.
"Motifnya mereka hanya ingin memperlihatkan aksi mereja saja. Tentu saja, kami perlu mendorong masyarakat dan mengimbau para orang tua untuk terus menjaga anak-anaknya," ujarnya.
Meski demikian, polisi belum menyimpulkan bahwa aksi penyerangan tersebut dilakukan oleh kelompok atau geng motor.
Penyidik masih melakukan pendalaman terkait identitas maupun keterlibatan para pelaku.
Polisi mengamankan empat pelaku pembacokan warga di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Mayoritas pelaku masih di bawah umur.
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