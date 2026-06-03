Viral Aksi Penganiayaan Anak di Bandung, Polisi Turun Tangan
jpnn.com, BANDUNG - Jagat maya dihebohkan dengan aksi penganiayaan di depan warung kelontong Gang Latif II (Nyublek), Mandalajati, Kota Bandung pada Minggu (31/5), sekitar pukul 03.00 WIB.
Polisi pun langsung turun tangan menangani kasus viral tersebut.
Dalam rekaman CCTV yang beredar, tampak seorang pria dipukuli oleh sekelompok orang.
Mendapat perlakuan tersebut, korban pun tidak berdaya dan beberapa kali berteriak minta ampun.
Kendati begitu, aksi penganiayaan terus dilakukan hingga para pelaku pergi.
Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton membenarkan adanya peristiwa penganiayaan tersebut.
Polisi memeriksa TKP (tempat kejadian perkara) untuk mengumpulkan sejumlah informasi.
"Jadi yang di Pasir Impun, bahwa memang betul ada kejadian tersebut," kata Anton di Mapolrestabes Bandung, Rabu (3/6).
Video penganiayaan di Mandalajati, Bandung, viral di media sosial. Polisi menyelidiki kasus tersebut, pelaku dan korban diduga masih di bawah umur.
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