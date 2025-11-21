Viral Aksi Vandalisme Terhadap Bendera Merah Putih, Bupati Jembrana Langsung Bereaksi

jpnn.com, JEMBRANA - Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan mengecam aksi vandalisme terhadap bendera merah putih dan mendorong proses hukum terhadap pelaku.

"Aksi menurunkan Bendera Merah Putih, kemudian mencoret-coretnya, jelas merupakan pelecehan terhadap lambang negara," katanya di Negara, Kabupaten Jembrana, Kamis.

Dengan didampingi Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati dan Komandan Kodim 1617/Jembrana Letnan Kolonel Inf. Sy Ghafur Thalib, dia mengatakan pihaknya telah mengambil langkah koordinatif dengan aparat keamanan dan menyerahkan penanganan kasus ini kepada kepolisian.

"Kami dari pemerintah daerah berkoordinasi dengan kapolres, dandim, dan seluruh aparat, untuk bisa membantu menyelesaikan persoalan ini. Kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Kapolres terhadap kasus ini," katanya.

Kepada masyarakat luas, dia mengimbau untuk tenang dan tidak terprovokasi, karena seluruh aparat keamanan telah bekerja menangani kasus ini.

"Jangan terprovokasi, untuk mengungkap, termasuk menangkap pelakunya, pihak aparat keamanan sudah bekerja," katanya.

Untuk menghindari kasus serupa tidak lagi terjadi di Kabupaten Jembrana, pihaknya akan memperkuat kesadaran kebangsaan, khususnya di kalangan generasi muda. Menurut dia, edukasi dan pemahaman wawasan kebangsaan harus semakin dipertajam di kalangan generasi muda.

"Termasuk pemahaman untuk menghargai simbol-simbol negara, seperti Bendera Merah Putih," katanya.