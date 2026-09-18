Viral Arena Sabung Ayam di Batang, Polda Jateng Ungkap Fakta Lapangan

jpnn.com - Viral arena sabung ayam besar akan dibuka di Kawasan Alas Roban, Bulusari, Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Jumat (18/9).

Informasi itu tersebar lewat pesan berantai di layanan perpesanan WhatsApp.

Namun, Polda Jawa Tengah tak menemukan aktivitas sabung ayam saat hari dibukanya lokasi perjudian di tengah hutan itu.

“Kami telah mengecek dan menyelidiki di lokasi yang dimaksud. Saat petugas berada di lokasi, tidak ditemukan adanya aktivitas perjudian sabung ayam,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes M Anwar Nasir, Jumat (18/9).

Pihaknya tak hanya sekali ini mengecek bangunan yang terbuat dari baja ringan tersebut.

Sebelumnya, anak buah Kombes Anwar telah mengecek lokasi itu paada Selasa (8/9/20026), tetapi tidak ada aktivitas perjudian.

Meski demikian, Kombes Anwar menyatakan akan terus memantau aktivitas di lokasi tersebut.

“Apabila ditemukan adanya aktivitas perjudian, tentu akan kami tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.