Viral Balap Liar di JLNT Antasari, Sahroni Desak Polisi Sita Motor dan Penjarakan Pelaku

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Viral video di media sosial yang memperlihatkan aksi balap liar gerombolan pengendara motor di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari, Jakarta Selatan, yang diduga terjadi pada akhir pekan.

Dalam rekaman tersebut, para pengendara mobil dipaksa berhenti untuk mengosongkan ruas jalan agar para pebalap liar bisa bebas beraksi.

Di tengah situasi tersebut, terlihat seorang pengendara Mitsubishi Xpander yang tidak menuruti cegatan para pebalap liar.

Bahkan, pengemudi Xpander itu sampai mencegat balik mereka.

Publik pun mendukung langkah pengemudi Xpander.

Merespons kejadian tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni pun meminta Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya segera mengidentifikasi dan menindak seluruh pelaku balap liar yang viral menguasai JLNT Antasari tersebut.

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Menurut Sahroni, selama ini hukuman buat para pelanggar aturan ini kemungkinan hanya dalam bentuk disiplin dan tilang, sehingga membuat pelaku tidak jera dan malah terus melakukan kegiatannya hingga membahayakan masyarakat.

"Karena itu, kita perberat saja hukumannya agar mereka kapok. Polisi saya minta untuk sita saja motornya dan penjarakan pelaku supaya mereka jera,” tegas Sahroni dalam keterangannya, Senin (29/6).