Viral, Bandit Pecah Kaca Mobil di Palembang Beraksi Siang Hari

jpnn.com - Bandit pecah kaca mobil kembali beraksi di Palembang, tepatnya di Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang.

Aksi pelaku pencurian pada siang hari itu terekam kamera CCTV.

dalam rekaman tersebut, pelaku yang mengenakan kaus hitam, topi serta tas selempang, berjalan sambil mengawasi keadaan di sekitar lokasi.

Saat keadaan mulai sepi, pelaku langsung memecahkan kaca mobil yang terparkir di lokasi kejadian.

Pelaku dengan cepat mengambil sesuatu yang berada di dalam mobil tersebut.

Akibat dari peristiwa tersebut, korban kehilangan satu buah tas yang berisi laptop.

Usai melancarkan aksinya pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Kapolsek Ilir Barat I Palembang Kompol Ricky Mozam membenarkan peristiwa tersebut.