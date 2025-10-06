menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Viral, Bandit Pecah Kaca Mobil di Palembang Beraksi Siang Hari

Viral, Bandit Pecah Kaca Mobil di Palembang Beraksi Siang Hari

Viral, Bandit Pecah Kaca Mobil di Palembang Beraksi Siang Hari
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelaku bandit pecah kaca saat melakukan aksinya pada Kamis 25 September 2025 di Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang. Foto: tangkapan layar Instagram@plg_yedak.

jpnn.com - Bandit pecah kaca mobil kembali beraksi di Palembang, tepatnya di Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang.

Aksi pelaku pencurian pada siang hari itu terekam kamera CCTV.

dalam rekaman tersebut, pelaku yang mengenakan kaus hitam, topi serta tas selempang, berjalan sambil mengawasi keadaan di sekitar lokasi.

Baca Juga:

Saat keadaan mulai sepi, pelaku langsung memecahkan kaca mobil yang terparkir di lokasi kejadian.

Pelaku dengan cepat mengambil sesuatu yang berada di dalam mobil tersebut.

Akibat dari peristiwa tersebut, korban kehilangan satu buah tas yang berisi laptop.

Baca Juga:

Usai melancarkan aksinya pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Kapolsek Ilir Barat I Palembang Kompol Ricky Mozam membenarkan peristiwa tersebut.

Bandit pelaku pencurian modus pecah kaca di Palembang beraksi siang hari di Jalan Demang Lebar Daun Palembang. Aksinya terekam CCTV.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI