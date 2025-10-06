Viral, Bandit Pecah Kaca Mobil di Palembang Beraksi Siang Hari
jpnn.com - Bandit pecah kaca mobil kembali beraksi di Palembang, tepatnya di Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang.
Aksi pelaku pencurian pada siang hari itu terekam kamera CCTV.
dalam rekaman tersebut, pelaku yang mengenakan kaus hitam, topi serta tas selempang, berjalan sambil mengawasi keadaan di sekitar lokasi.
Saat keadaan mulai sepi, pelaku langsung memecahkan kaca mobil yang terparkir di lokasi kejadian.
Pelaku dengan cepat mengambil sesuatu yang berada di dalam mobil tersebut.
Akibat dari peristiwa tersebut, korban kehilangan satu buah tas yang berisi laptop.
Usai melancarkan aksinya pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.
Kapolsek Ilir Barat I Palembang Kompol Ricky Mozam membenarkan peristiwa tersebut.
Bandit pelaku pencurian modus pecah kaca di Palembang beraksi siang hari di Jalan Demang Lebar Daun Palembang. Aksinya terekam CCTV.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Satria Curi Rp 515 Juta di Banyuasin, Begini Nasibnya Sekarang
- Tenggelam di Sungai Musi, Siti Aisyah Ditemukan 4 Hari Kemudian dalam Kondisi Meninggal
- Dua Pencuri Sepeda Motor dan Handphone di Palembang Ditangkap Polisi, Pelaku Ternyata
- SPPG di Sumsel Diminta Lengkapi SLHS untuk MBG
- Waspadalah, Ada Penipuan Modus Baru, Pelaku Bergaya Religius
- Pencurian di Supermarket Australia Meningkat karena Mahalnya Kebutuhan Pokok