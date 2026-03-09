Viral Bocah 8 Tahun di Bandung Diduga Jadi Korban Perundungan Saat Salat Tarawih

jpnn.com, BANDUNG - Pilu dialami seorang bocah berusia delapan tahun berinisial Z asal Bandung.

Z diduga mengalami tindak perundungan atau bullying oleh teman-temannya saat melaksanakan salat tarawih di salah satu masjid di kawasan Ujungberung, Kota Bandung.

Rekaman video perundungan Z itu pun viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak Z tengah dipukuli oleh seorang anak laki-laki, perkiraan usianya sama dengan korban.

Baca Juga: Siswa SD di Pekanbaru Meninggal Diduga Akibat Perundungan

Kemudian, ada juga video yang merekam Z tengah menangis seusai dipukuli oleh temannya itu.

Orang tua korban, Dian Rohmat mengatakan dugaan perundungan tersebut terjadi pada 26 Februari 2026.

Saat itu, dia meminta anaknya untuk pergi ke masjid untuk salat tarawih.

Baca Juga: Psikolog Ungkap Penyebab Aksi Perundungan di Institusi Pendidikan Kian Marak

Dian mengaku awalnya tidak mengetahui apa yang dialami oleh sang anak. Ia baru tahu peristiwa itu berdasarkan video yang beredar.

"Awalnya anak, saya suruh salat tarawih. Kejadiannya tanggal 26 Februari. Saya tahu justru dari tetangga karena videonya sudah viral, bukan dari dari anak saya langsung," kata Dian saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2026).