Viral Chery Tiggo 8 CSH Bermasalah, CSI Beberkan Hasil Investigasi
jpnn.com, JAKARTA - Kasus viral soal keluhan konsumen terkait mobil hybrid Chery Tiggo 8 CSH yang mogok sudah melewati investigasi dari PT. Chery Sales Indonesia (CSI).
Perihal Chery Tiggo 8 CSH bermasalah menjadi viral setelah konsumen berinisial S mengunggahnya di media sosial.
Konsumen tersebut membagikan pengalamannya mengenai beberapa masalah kendaraan tersebut, seperti performa AC yang tidak dingin, kendaraan tiba-tiba berhenti, dan masalah jump-shift.
CSI pun menjelaskan bahwa mereka telah melakukan investigasi teknis secara komprehensif terhadap kendaraan milik S.
Berdasarkan keterangan resmi CSI, berikut hasil temuan dari penyelidikan tersebut:
Pada 4 September 2025, mobil S mengalami kendala berhenti mendadak (stalling) dalam perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya.
Berdasarkan data sistem, mobil memasuki mode proteksi karena daya baterai bertegangan tinggi (State of Charge/SOC) dan tangki bahan bakar habis total, sehingga kendaraan tidak dapat berjalan.
Penurunan jarak tempuh yang dirasakan dipengaruhi oleh pola berkendara dengan kecepatan tinggi serta akselerasi dan deselerasi yang berulang, menyebabkan konsumsi energi lebih tinggi.
Kasus viral soal keluhan konsumen terkait mobil hybrid Chery Tiggo 8 CSH yang mogok sudah melewati investigasi dari PT. Chery Sales Indonesia (CSI).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Respons Chery Indonesia Atas Kasus Tiggo 8 CSH Tiba-Tiba Mogok di Jalan
- Impresi Singkat Bersama Chery Tiggo Cross CSH Hybrid
- Chery Tiggo Cross CSH Hybrid Varian Murah, Tanpa Sunroof dan Ambient Light
- CSI Menggelar Kontes Modifikasi Khusus Chery J6
- Chery Indonesia Ubah Strategi, Kini Fokus Jual Mobil Hybrid Ketimbang EV
- Digadang Sebagai SUV Flagship Chery, Tiggo 9 CSH Melantai di GIIAS 2025