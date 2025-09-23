menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Viral Chery Tiggo 8 CSH Bermasalah, CSI Beberkan Hasil Investigasi

Viral Chery Tiggo 8 CSH Bermasalah, CSI Beberkan Hasil Investigasi

Viral Chery Tiggo 8 CSH Bermasalah, CSI Beberkan Hasil Investigasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Chery Tiggo 8 CSH di Jakarta. Foto: csi

jpnn.com, JAKARTA - Kasus viral soal keluhan konsumen terkait mobil hybrid Chery Tiggo 8 CSH yang mogok sudah melewati investigasi dari PT. Chery Sales Indonesia (CSI).

Perihal Chery Tiggo 8 CSH bermasalah menjadi viral setelah konsumen berinisial S mengunggahnya di media sosial.

Konsumen tersebut membagikan pengalamannya mengenai beberapa masalah kendaraan tersebut, seperti performa AC yang tidak dingin, kendaraan tiba-tiba berhenti, dan masalah jump-shift.

Baca Juga:

CSI pun menjelaskan bahwa mereka telah melakukan investigasi teknis secara komprehensif terhadap kendaraan milik S.

Berdasarkan keterangan resmi CSI, berikut hasil temuan dari penyelidikan tersebut:

Pada 4 September 2025, mobil S mengalami kendala berhenti mendadak (stalling) dalam perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya.

Baca Juga:

Berdasarkan data sistem, mobil memasuki mode proteksi karena daya baterai bertegangan tinggi (State of Charge/SOC) dan tangki bahan bakar habis total, sehingga kendaraan tidak dapat berjalan.

Penurunan jarak tempuh yang dirasakan dipengaruhi oleh pola berkendara dengan kecepatan tinggi serta akselerasi dan deselerasi yang berulang, menyebabkan konsumsi energi lebih tinggi.

Kasus viral soal keluhan konsumen terkait mobil hybrid Chery Tiggo 8 CSH yang mogok sudah melewati investigasi dari PT. Chery Sales Indonesia (CSI).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI