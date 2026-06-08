Viral di Medsos, Koboi Jalanan Rohil Ditangkap di Bengkalis

jpnn.com - ROHIL - Aksi pria yang diduga menodongkan senjata menyerupai pistol kepada pengendara mobil di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, viral di media sosial.

Tak butuh waktu lama, pelaku yang dikenal dengan sebutan “koboi jalanan” itu diamankan oleh jajaran Satreskrim Polres Rohil.

Pelaku diketahui berinisial AGK. Ia diduga mengancam seorang pengendara mobil di Jalan Lintas Riau–Sumut, Simpang Bukit Timah, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

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Dalam rekaman yang beredar, korban mengaku diadang dan diancam oleh seorang pria yang menodongkan benda menyerupai pistol saat terjadi kemacetan lalu lintas di lokasi kejadian.

Mendapat laporan dan informasi yang berkembang di masyarakat, Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Raga Satreskrim Polres Rohil bergerak cepat melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku.

Kasatreskrim Polres Rohil AKP Kris Tofel mengatakan pihaknya telah mengamankan AGK pada Senin (8/6/2026) sekitar pukul 17.39 WIB di KM 9, Kelurahan Air Kulim, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis.

“Saat ini, pelaku telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap motif serta memastikan jenis senjata yang digunakan dalam aksi pengancaman tersebut,” kata Kris.

Dia mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada pihak kepolisian.