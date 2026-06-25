Viral Dugaan Penganiayaan Caddy di Tangerang, Polisi Didesak Turun Tangan

jpnn.com, TANGERANG - Belum reda kemarahan publik atas kasus penyekapan perempuan di Bandung, jagat maya kembali digemparkan oleh video brutal seorang oknum pegolf yang tega menginjak leher seorang caddy di Tangerang.

Sebuah video yang memperlihatkan dugaan penganiayaan terhadap seorang pekerja lapangan golf (caddy) viral dan memicu kemarahan besar dari netizen. Insiden kelam ini diduga terjadi di kawasan Lapangan Golf Modernland (MGT), Kota Tangerang.

Aksi brutal ini mulai menjadi sorotan publik setelah diunggah oleh akun @nengsarah408 di X pada Kamis (25/6/2026). Dalam rekaman video yang beredar, korban tampak mendapatkan perlakuan kasar yang sangat membahayakan, di mana bagian lehernya diduga diinjak oleh pelaku.

"Belum selesai kasus penyekapan Yuvita di Bandung, publik tanah air kembali dikagetkan dengan penganiayaan seorang caddy di lapangan golf Modernland, korban inisial R diduga dianiaya oleh FP," tulis akun X tersebut dalam unggahannya.

Video yang beredar luas di berbagai platform sosial media tersebut memicu kecaman dari masyarakat. Banyak warganet meminta aparat penegak hukum segera menyelidiki peristiwa tersebut dan memastikan korban memperoleh perlindungan serta keadilan.

Kasus tersebut menjadi sorotan setelah video beredar di publik dan memunculkan berbagai spekulasi mengenai identitas pelaku. Di media sosial muncul klaim bahwa pelaku merupakan seorang pejabat publik.

Warganet pun berharap pihak manajemen lapangan golf di Tangerang tersebut segera memberikan penjelasan resmi mengenai insiden ini, termasuk langkah yang telah diambil untuk melindungi korban dan memastikan peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

"Duh siapa lagi ini, polisi jangan diam saja. Pelaku harus diberi segera ditangkap," tulis warganet.(ray/jpnn)