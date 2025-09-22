Viral Hyundai Ioniq 5 Mogok di Tengah Jalan, Jangan Asal Derek
jpnn.com, JAKARTA - Beberapa waktu lalu viral di media sosial mobil listrik Hyundai Ioniq 5 milik seorang konsumen di Bogor, Jawa Barat, mogok di tengah jalan.
Lokasi kejadian di daerah Warung Jambu 2, Bogor, Sabtu (20/9).
Dari video yang diunggah akun @hazairinsitepu, pengemudi wanita di Ioniq 5 berkelir putih itu mengaku mobilnya mati dan tidak bisa maju, padahal kondisi baterai masih banyak.
Konsumen pun diam di tempat dan telah menghubungi pihak diler Hyundai terdekat untuk diderek.
Keputusan itu tentu sudah tepat. Mobil listrik tidak bisa sembarangan didorong saat mogok.
Pasalnya, kendaraan listrik menggunakan motor penggerak untuk memutar roda dan komponen ini tidak bisa bekerja apabila kendaraan dalam kondisi mati.
Lantas bagaimana penanganan yang tepat saat mobil listrik mogok di jalan?
Langkah awal ialah memastikan penumpang dan kendaraan dalam posisi aman.
