Viral Iklan Shopee 9.9 Super Shopping Day, Penampilan Hearts2Hearts Bikin Netizen Terpukau

jpnn.com, JAKARTA - Iklan terbaru Shopee 9.9 Super Shopping Day langsung menjadi sorotan hangat di kalangan netizen.

Bagaimana tidak? Iklan yang menghadirkan Kolaborasi antara Shopee dan Hearts2Hearts.

Visual kedelapan member di bawah naungan SM Entertainment itu pun sukses mencuri perhatian publik dengan pesona mereka yang energik, ekspresif, dan penuh semangat.

Hanya dalam hitungan jam sejak dirilis, iklan ini langsung menuai atensi besar dari kalangan fans maupun netizen.

Komentar penuh semangat, video reaksi, hingga potongan ulang iklan tersebut ramai berseliweran di media sosial. Antusiasme makin meningkat ketika sejumlah selebriti ternama, seperti Aurel Hermansyah dan Raffi Ahmad ikut membagikan cuplikan iklan Shopee 9.9 Super Shopping Day tersebut di akun mereka. Mereka memuji nuansa iklan yang ceria, penuh warna, serta memancarkan happy vibes, sementara jinglenya dianggap sangat catchy dan mudah diingat hingga membuat siapa pun ingin ikut menyanyikannya.

Euforia makin meluas ketika akun-akun fans Hearts2Hearts seperti @Hearts2Hearts_idn dan @Hearts2Hearts.up, serta akun media digital seperti @folkative dan @jkt.feed, turut meramaikan dengan membagikan potongan video, memberikan komentar positif, hingga mengajak para pengikutnya untuk ikut menikmati keseruan kolaborasi ini. Arus dukungan ini membuktikan bahwa iklan tersebut bukan hanya mendapat perhatian dari fans K-Pop, melainkan juga dari komunitas digital yang lebih luas di Indonesia.