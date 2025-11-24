Viral Kabid Propam Polda Sumut Diduga Lakukan Pemerasan, Itwasda Bentuk Tim
jpnn.com - Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sumut telah membentuk tim guna mendalami kabar viral di media sosial tentang dugaan pemerasan oleh kabid profesi dan pengamanan (propam) terhadap sesama polisi.
Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Sumut Kombes Nanang Masbudhi menyebut dugaan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas oleh personel propam itu masih diselidiki timnya.
"Sebagai respons cepat yang diberitakan akun sosial media yang menyampaikan atas dugaan adanya penyalahgunaan wewenang Propam Polda Sumatera Utara," ujar Kombes Nanang di Medan, Senin (24/11/2025).
Dia mengatakan menyikapi dugaan penyelewengan tersebut, pihaknya membuat tim audit dengan tujuan untuk mengklarifikasi dan memverifikasi terkait informasi di sosial media tersebut.
Kegiatan yang dilakukan tersebut bentuk transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas Itwasda Polda Sumut dalam menyikapi informasi yang beredar di masyarakat itu.
"Sudah ada yang kami periksa (personel, red) terhadap materi tersebut. Nanti kami akan sampaikan audit secara keseluruhan," kata dia.
Nanang menyebut pemeriksaan oleh tim tersebut masih berjalan, termasuk terhadap kabid propam dan kasubdit propam Polda Sumut juga diperiksa.
"Karena akun yang memberikan informasi itu sebagai klarifikasi atas materi yang disampaikan itu," katanya.(ant/jpnn)
Itwasda Polda Sumut bentuk tim guna menyelidiki dugaan pemerasan oleh kabid propam dan tim terhadap sesama polisi.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Menteri Yusril Saja Heran Masyarakat Pilih Lapor Damkar Bandingkan Polisi
