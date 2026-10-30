Viral Keluarga ODGJ di Pacet, Dinsos Kabupaten Bandung Siapkan Rujukan ke RSJ dan Panti

jpnn.com - Viral di media sosial dua orang anak dirawat oleh keluarga yang diduga mengalami gangguan jiwa. Keluarga tersebut juga hidup dalam kondisi yang memprihatinkan.

Dalam unggahan media sosial, terlihat beberapa petugas berupaya membersihkan rumah keluarga tersebut. Kemudian, petugas lainnya tampak sedang berinteraksi dengan anggota keluarga itu.

Unggahan lainnya memperlihatkan momen persalinan seorang ibu dari anggota keluarga tersebut.

Keluarga tersebut menempati sebuah rumah sederhana di Kampung Sukanagara, Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Mereka hidup dengan kesederhanaan dan jauh dari kata layak.

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung turun tangan menangani permasalahan keluarga tersebut.

Kepala Dinsos Kabupaten Bandung, Ningning Hendasah mengatakan, saat ini keluarga tersebut telah ditangani. Bahkan saat ini anggota keluarga sudah berada di UPTD Baleendah.

"Yang bersangkutan sedang di UPTD Baleendah," kata Ningning saat dikonfirmasi, Jumat (30/10/2026).

Ningning menjelaskan, istri dari Ogi Umaedi yang bernama Indah Triyanti yang baru melahirkan sementara ditangani di UPTD Baleendah. Hal tersebut sambil menunggu proses penanganan lanjutan.