Viral Motor Logo Badan Gizi Nasional, Bos BGN Buka Suara
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana buka suara terkait rekaman video yang memperlihatkan deretan sepeda motor berlogo instansinya.
Video tersebut sebelumnya sempat ramai menjadi perbincangan publik di berbagai platform media sosial.
Dadan menjelaskan pengadaan kendaraan tersebut bagian dari skema perencanaan anggaran instansi untuk 2025.
Motor-motor itu nantinya akan digunakan sebagai fasilitas operasional guna menyukseskan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terutama, untuk mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan dikutip dari keterangan pers pada Rabu (8/4).
Kendati unit kendaraan tersebut sudah mulai terlihat di publik, Dadan menegaskan operasional distribusi kepada jajaran di lapangan belum dilaksanakan.
Saat ini, seluruh unit masih berada dalam pengawasan internal untuk penyelesaian prosedur administrasi kenegaraan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana buka suara terkait rekaman video yang memperlihatkan deretan sepeda motor berlogo instansinya.
