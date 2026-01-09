Viral Pak Ogah Aniaya Pengendara, Itu Ketiga Pelaku

jpnn.com, JAKARTA - Polisi meringkus tiga pak ogah yang menganiaya seorang pengendara sepeda motor di Jalan Daan Mogot, Pesing, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar).

Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander Tengbunan mengatakan pihaknya telah mengamankan para pelaku yang terlibat itu dalam waktu kurang dari 1x24 jam setelah video rekaman peristiwa tersebut viral di media sosial.

“Sudah kami amankan tiga orang pelaku pak ogah yang terlibat dalam aksi keributan tersebut. Masing-masing berinisial VA (31), RP (29), dan AR (31). Ketiganya kami amankan pada Kamis (8/1),” kata Alex, Jumat.

Dia menjelaskan kejadian tersebut bermula pada Rabu (7/1) sekitar pukul 17.30 WIB.

Saat itu, dua pak ogah berinisial RP dan VA tengah beraktivitas di sekitar lampu merah Pesing, Jakbar.

Keributan kemudian terjadi ketika kaki salah satu pak ogah itu tersenggol oleh pengendara sepeda motor, sehingga memicu adu mulut di lokasi kejadian.

Pada saat yang bersamaan, seorang pengendara motor lain berinisial YA yang berada di lokasi merekam kejadian tersebut dengan menggunakan telepon genggamnya.

Akan tetapi, para pak ogah itu tidak terima perbuatannya direkam, sehingga berupaya mendekati korban dan mencoba merebut telepon genggam tersebut.