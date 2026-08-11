Video Pemotor Dipaksa Bayar Rp5 Ribu Viral, Tukang Parkir Ditangkap Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Tukang parkir berinisial MS di kawasan Pasar Mitra, Jalan KH M Mansyur, Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, harus berurusan dengan polisi.

MS kedapatan memaksa seorang pengendara motor membayar biaya sebesar Rp5 ribu pada Sabtu lalu (8/8).

"Pria inisial MS sudah kami amankan di Polsek," kata Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat, Senin (10/8).

Dia mengatakan kejadian itu bermula saat korban Rendy Budiharto memarkir sepeda motornya di area parkir Pasar Mitra Jembatan Lima untuk berbelanja perlengkapan membuat kue.

"Setelah selesai berbelanja dan hendak meninggalkan lokasi, korban didatangi seorang juru parkir yang meminta uang parkir. Korban kemudian memberikan uang sebesar Rp2 ribu," ujar Wahyu.

Namun, uang itu disebut tidak diterima oleh juru parkir, dan malah meminta uang parkir sebesar Rp5 ribu.

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"Korban kemudian menolak karena menurutnya, tarif parkir sepeda motor yang biasa dibayarkan sebesar Rp2 ribu," tutur Wahyu.

Perbedaan tersebut kemudian memicu cekcok antara korban dan juru parkir. Dalam kejadian itu, korban mengaku sempat mendapatkan ancaman akan dipukuli.