menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Viral Pamer Sajam di Jalanan, 9 Remaja Ditangkap Polisi, Sukurin

Viral Pamer Sajam di Jalanan, 9 Remaja Ditangkap Polisi, Sukurin

Viral Pamer Sajam di Jalanan, 9 Remaja Ditangkap Polisi, Sukurin
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Polisi mengamankan sejumlah remaja yang terlibat aksi berkendara secara ugal-ugalan di jalan raya dengan memamerkan senjata tajam di Polresta Mataram, NTB, Juma malam (11/9/2026). (ANTARA/Dhimas B.P.)

jpnn.com, MATARAM - Polisi mengamankan sembilan remaja yang viral di media sosial karena terekam video berkendara secara ugal-ugalan di jalan raya sambil memamerkan senjata tajam (sajam).

Kepala Satreskrim Polresta Mataram AKP I Made Dharma Yulia Putra mengatakan tindakan pengamanan ini merupakan respons kepolisian atas keresahan masyarakat, khususnya para pengguna jalan terhadap kelompok remaja ini.

"Atas dasar itu, kami melakukan penelusuran jejak mereka dan hari ini baru berhasil mengamankan sembilan orang," kata Dharma, Jumat malam.

Baca Juga:

Dia menegaskan bahwa perburuan para remaja yang berbuat ugal-ugalan di jalan raya pada malam hari ini masih terus berlangsung di lapangan.

"Saat ini masih melakukan pengejaran terhadap yang lain," ucapnya.

Dia mengatakan sembilan remaja yang diamankan itu masih dalam usia anak. Rata-rata, mereka berusia 14 hingga 15 tahun.

Baca Juga:

"Ada yang masih pelajar kelas dua SMP," ujarnya.

Dari pemeriksaan sementara, aksi konvoi di jalan raya tersebut dilakukan sebagai bentuk reaksi usai pesta minuman beralkohol.

Sok jagoan pamer sajam di jalan raya, sembilan remaja ditangkap polisi setelah video mereka viral.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI