Viral Pelaku Begal di Palembang Beraksi Pagi Hari, Korban Seorang IRT
jpnn.com - Aksi begal di Palembang makin meraja lela. Kali ini pelaku beraksi di pagi hari di Jalan R Dentjik Asaari, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang dengan korban ibu-ibu, Selasa (7/10/2025) pagi.
Aksi pembegalan tersebut bahkan viral di media sosial Instagram.
Dalam video yang beredar, korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat BG 2923 AFC diadang dua pelaku begal.
Korban berusaha mempertahankan kendaraan tersebut. Namun, pelaku berusaha melukai korban hingga korban menjauh dari motor miliknya.
Seusai merampas motor milik korban, kedua pelaku kabur meninggalkan lokasi kejadian.
Kapolsek Sukaramai Kompol Alex mengungkapkan bahwa korban sudah melapor peristiwa tersebut ke Polsek.
"Tadi korban sudah membuat laporan," ungkap Alex.
Saat ini, kata Alex, pihaknya sedang mengumpulkan bukti dan rekaman CCTV di sekitar lokasi.
Dua pelaku begal di Palembang beraksi di pagi hari menyasar korban seorang ibu rumah tangga yang tengah melintas di Jalan R Dentjik Asaari. Begini kejadiannya.
