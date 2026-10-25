Viral Pelanggaran COP Ajang JRF, Gubernur Pramono Bilang Begini

jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan peserta Jakarta Running Festival (JRF) harus mematuhi aturan batas waktu atau cut-off time maupun cut-off point yang ditetapkan penyelenggara, khususnya pada kategori half marathon yang berstatus Gold Label.

"Karena half marathon itu, kan, sudah masuk dalam Gold Medal. Karena sudah masuk dalam Gold Medal, aturannya itu juga ketat. Itu bukan aturan yang dibuat oleh panitia, tetapi itu memang aturannya Gold Medal," kata Pramono dalam pelepasan bendera (flag off) Jakarta Marathon 2026 di Jakarta, Minggu (25/10/2026).

Pramono menyebut ketentuan itu bukan semata-mata aturan yang dibuat panitia, melainkan berkaitan dengan standar kompetisi yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan lomba.

Menurutnya, kepatuhan peserta terhadap ketentuan lomba menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan olahraga. Karena itu, peserta diharapkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan panitia.

Gubernur Pramono mengaku dirinya juga harus memperhatikan batas waktu saat mengikuti kategori lari 10 kilometer (10K) dalam JRF.

Dia mengatakan telah diberitahu mengenai batas waktu yang berlaku sehingga berusaha menyelesaikan lomba sebelum melewati ketentuan tersebut.

"Saya saja dikasih tahu bahwa ini dua jam, jadi, tadi karena saya enggak mau apa, cut-off time, ya, ngejar. Luar biasa," ucapnya.

Mengenai kemungkinan peserta tersebut masuk daftar hitam atau blacklist, Pramono menjawab tidak ada ketentuan tersebut. "Enggak, enggak, enggak," ujarnya.