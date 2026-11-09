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Viral Pelecehan Seksual Modus Sport Massage di GBK, Sahroni Minta Polisi Bertindak

Viral Pelecehan Seksual Modus Sport Massage di GBK, Sahroni Minta Polisi Bertindak
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Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen. Foto: ASC

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti kasus viral di media sosial Threads, soal pengakuan para korban dugaan pelecehan seksual oleh seorang terapis sport massage.

Konon, pelaku diduga melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan saat memberikan layanan pijat olahraga.

Korban mengaku mengalami pelecehan seksual ketika menjalani sesi sport massage di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Minggu (18/10).

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Pelaku diduga sengaja menyentuh bagian sensitif korban dengan modus sport massage tersebut.

Sahroni meminta kepolisian merespons kasus tersebut secara serius dan proaktif, termasuk memberikan pendampingan kepada para korban agar berani menempuh jalur hukum.

"Ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan sepele," kata Sahroni dalam keterangan di Jakarta, Senin (9/11/2026).

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Menurut Sahroni, orang datang ke GBK untuk berolahraga, menjaga kesehatan, dan melakukan aktivitas positif.

"Jangan sampai ruang publik yang seharusnya aman dan nyaman justru dimanfaatkan oleh predator seksual yang berkeliaran untuk melakukan pelecehan," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni minta polisi usut tuntas pengakuan para korban dugaan pelecehan seksual oleh seorang terapis sport massage di GBK.

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