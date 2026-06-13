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Viral Pembuangan Bayi di Bali, Ini Kata Polisi

Viral Pembuangan Bayi di Bali, Ini Kata Polisi
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Ilustrasi bayi. Foto: Antara

jpnn.com - Polisi masih mencari pelaku pembuangan seorang bayi perempuan di Jalan Imam Bonjol, Gang Penataran Sari, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Bali, Jumat sekitar pukul 11.45 WITA.

Kepala Seksi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan mendalam untuk menemukan pelaku yang membuang bayi tersebut, yang aksinya sempat viral di media sosial.

Iptu Adi memastikan bahwa bayi berjenis kelamin perempuan itu kini sudah mendapat perawatan intensif dan dalam kondisi selamat.

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"Bayi yang ditemukan saat ini dalam kondisi sehat dan telah mendapatkan penanganan medis," katanya.

Sebelumnya, peristiwa penemuan bayi ini memicu perhatian luas dari masyarakat setelah videonya menyebar di jagat maya.

Bayi malang tersebut ditemukan dalam keadaan terbungkus tas belanja berwarna ungu dengan kondisi mulut yang dilakban.

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Warga yang pertama kali menemukan bayi itu segera memberikan pertolongan pertama dengan menggendong dan membawanya ke warung terdekat untuk dihangatkan menggunakan kain, sebelum akhirnya menghubungi pihak berwenang.

Petugas kepolisian dari Polsek Denpasar Barat yang tiba di lokasi langsung bersama warga membawa bayi tersebut ke klinik terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Polisi masih mencari pelaku pembuangan bayi perempuan di Denpasar Barat yang viral di media sosial. Begini informasinya.

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