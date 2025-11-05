Viral Pemotor Mengadang Ambulans Bawa Pasien di Bandung, Begini Kejadiannya

jpnn.com - Seorang pengendara motor mengamuk dan mengadang ambulans yang sedang membawa pasien di Kabupaten Bandung. Aksi tersebut terekam dan viral di media sosial.

Dalam rekaman video yang dilihat JPNN, terlihat ambulans melaju dari arah Cimaung menuju ke arah Banjaran. Saat tiba di lokasi, terjadi kepadatan lalu lintas.

Tampak ambulans itu memutuskan untuk mengambil jalur kanan dan menyusul antrean kendaraan yang ada di sebelah kiri. Setelah itu dari arah yang berlawanan secara tiba-tiba ada pemotor yang mengadang.

Pemotor itu tiba-tiba berhenti di depan ambulans tersebut beberapa saat. Kemudian pengendara motor itu mengarahkan kendaraannya ke bagian sopir ambulans.

Terdengar pemotor tersebut menantang sopir ambulans untuk menabrakan mobilnya. Namun, sang sopir tetap menjelaskan bahwa tengah membawa pasien.

Diketahui, aksi tersebut terjadi di Jalan Raya Kamasan, Banjaran, Kabupaten Bandung pada Minggu (2/11/2025). Setelah viral, polisi pun bergerak mencari pelaku.

Kapolsek Banjaran Kompol Sudi Hartono mengatakan, saat kejadian ambulans tengah membawa pasien yang sakit dari Desa Cempaka, Kecamatan Cimaung, dengan tujuan Rumah Sakit (RS) Santoso di Kota Bandung.

"Tiba-tiba dihadang oleh pengemudi motor. Setelah itu keduanya sempat berdebat dan kembali melanjutkan perjalanan," kata Sudi saat dikonfirmasi, Selasa (4/11).