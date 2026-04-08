Viral Pengadaan 25.000 Motor Listrik BGN, Purbaya Ungkap Fakta Ini
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons kabar pengadaan 25.000 motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional yang viral di media sosial.
Purbaya mengungkapkan rencana pengadaan motor listrik untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) memang pernah diajukan dalam anggaran kepada Kementerian Keuangan.
Namun, dia menyatakan usulan pengadaan kendaraan tersebut telah ditolak pada tahun 2025.
"Ini setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer, kalau nggak salah, ditolak," kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, baru-baru ini.
Purbaya menegaskan dirinya belum mengetahui rincian anggaran motor listrik program untuk tahun berjalan dan akan melakukan pengecekan ulang.
Menurutnya, perlakuan terhadap usulan pengadaan barang pada tahun ini semestinya tidak berbeda dengan tahun lalu.
"Yang tahun ini saya nggak tahu, saya akan lakukan cek lagi. Harusnya sama treatment-nya," imbuh Menkeu.
Purbaya juga menyoroti prioritas utama anggaran seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan pokok, yakni makanan.
