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Viral Pengakuan Warga Dapat KTP-el Palsu Dari Petugas Disdukcapil Kota Semarang

Viral Pengakuan Warga Dapat KTP-el Palsu Dari Petugas Disdukcapil Kota Semarang
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Ilustrasi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el). FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, SEMARANG - Unggahan video di media sosial viral soal pengakuan seorang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) palsu, yang didapat dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang, Jawa Tengah.

Dari pengakuan video itu, KTP el palsu didapat dari petugas Disdukcapil Kota Semarang yang bernama Alex dan Rudi.

Kepala Disdukcapil Kota Semarang Yudi Hardianto Wibowo membantah dua orang yang disebut namanya tersebut merupakan anak buahnya.

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“Saya pastikan tidak ada yang namanya Alex dan Rudi di lingkungan Dinas Dukcapil,” kata Yudi dikonfirmasi, Jumat (18/9).

Yudi menyatakan tidak pernah memungut biaya dalam pembuatan KTP-el.

Dia meminta masyarakat tidak mudah percaya jika ada pihak yang menawarkan pembuatan KTP-el dengan imbalan tertentu.

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Menurutnya, jika ada pihak yang menggunakan atau membuat KTP palsu, hal itu merupakan tindakan yang berada di luar prosedur resmi pelayanan administrasi kependudukan.

“Saya katakan KTP itu di tempat kami asli dan gratis. Ngapain cari yang palsu dan bayar,” tegas Yudi.

Dari pengakuan itu, KTP el palsu didapat dari petugas Disdukcapil Kota Semarang yang bernama Alex dan Rudi.

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