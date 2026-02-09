Viral Penyiraman Air Keras oleh Pelajar di Jakarta Pusat, Ini Kata Polisi

jpnn.com - Polisi sedang mengusut kasus pelajar melakukan penyiraman air keras kepada sesama pelajar di Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, pada Jumat (6/2) sekitar pukul 16.00 WIB.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra menyebut penyidik telah mengamankan dan menganalisis video yang viral terkait insiden tersebut.

"Kami sudah menangani kemudian melakukan penyelidikan, termasuk menganalisis video yang ada di media sosial," ujar Roby.

Dari hasil penyelidikan, polisi telah mengantongi identitas pelaku serta kendaraan yang digunakan pelajar saat melancarkan aksi kriminalnya.

"Kami juga sudah mengetahui identitas, tetapi ini kemungkinan, dari pelaku, kendaraannya atau pelakunya sendiri," ucap AKBP Roby.

Polisi mengonfirmasi kepada salah satu korban yang mengalami cedera pada bagian mata akibat siraman air keras tersebut.

Namun, polisi belum dapat mengambil keterangan dari korban.

Korban menderita luka dan cedera di bagian mata yang sempat ditangani di rumah sakit, tetapi saat ini sudah kembali ke rumah.