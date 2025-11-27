Viral Petugas KRL Dipecat karena Botol Minum Penumpang, KAI Buka Suara

jpnn.com, JAKARTA - VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda membantah pihaknya memecat petugas yang mengamankan barang tertinggal, yakni botol minum milik pelanggan.

Hal itu diungkapkan setelah adanya informasi viral di media sosial terkait barang tertinggal milik pengguna hingga berujung pemecatan petugas.

Menurut Karina, KAI Commuter perlu melakukan penelusuran lebih dulu untuk memastikan kejadian sebenarnya.

Baca Juga: KAI Turunkan Ratusan Personel CSM dan Petugas Kebersihan selama Periode Nataru

“KAI Commuter sendiri tidak melakukan pemecatan sebagaimana isu beredar, karena memiliki aturan dan prosedur terkait kepegawaian yang tetap mengacu pada regulasi ketenagakerjaan,” ucap Karina dalam keterangannya, pada Kamis (27/11).

Sebagai tahap awal, kata dia, mereka berkoordinasi kepada pihak mitra pengelola petugas front liner.

Seluruh petugas di lapangan selalu diarahkan untuk menjalankan SOP dengan baik agar pelayanan kepada pengguna tetap terjaga.

Baca Juga: KAI Logistik Dorong Kereta Api Jadi Penggerak Utama Jaringan Distribusi Nasional

Karina juga menegaskan bahwa tidak ada pemberhentian terhadap petugas front liner seperti yang ramai dibahas di media sosial.

“Pihak mitra masih melakukan evaluasi internal untuk melihat lebih jelas kondisi yang terjadi,” jelasnya.