Viral Pria Berkaus 'Darah Polisi Itu Segar' Berpose di Markas Intel Kodim, Ternyata

jpnn.com, PATI - Pengguna media sosial dihebohkan dengan video seorang pria berpenutup kepala mengenakan kaus hitam dengan tulisan "Darah Polisi Itu Segar" saat demo Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Mapolresta Pati, Jawa Tengah.

Dalam video tersebut, pria berambut gondrong itu melakukan vandalisme di jalan. Dia tampak sebagai bagian dari massa AMPB yang protes dan mendesak pencopotan Kapolresta Pati Kombes Jaka Wahyudi.

Namun, di saat aksinya viral, muncul foto pria yang belakangan diketahui bernama Muhammad Burhanuddin itu berpose tangan mengepal di Kantor Unit Intel Kodim 0718 Pati.

Kendati begitu, Burhanuddin langsung mengklarifikasi perbuatannya dengan menyatakan bahwa dirinya merupakan masyarakat sipil.

Dalam klarifikasinya, Burhanuddin diapit oleh Dandim 0718 Pati Letkol Arm Timotius Berlian Yogi Ananto dan Plt Wakapolresta Pati Kompol Anwar.

“Saya masyarakat sipil, bukan anggota unit Intel Kodim 0718 Pati,” kata Burhanuddin bertopi, memakai masker dengan kaus hitam singlet dan rambutnya terurai.

Burhanuddin memohon maaf kepada institusi TNI dan Polri serta publik atas kegaduhan yang diperbuatnya. Dia bilang bahwa aksinya ikut unjuk rasa bersama AMPB adalah murni atas inisiatifnya sendiri tanpa ada yang menyuruh.

“Mohon maaf terkait beredarnya video di media sosial yang terdapat foto saya di Kantor Intel Kodim 0718 Pati,” katanya.