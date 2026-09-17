Viral Pria Tendang Perempuan Pengunjung Mal, Sahroni: Proses Hukum!

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang perempuan berinisial A ditendang seorang pria saat mengantre makanan di food court mal Senayan City, Jakarta, Minggu (13/9/2026).

Dalam video viral, seorang pria yang sedang duduk di kursi terlihat menendang A dari arah belakang hingga perempuan itu terjatuh.

Pria tersebut juga diduga berteriak yang menyebut A mengganggu dan harus meminta maaf kepada pelaku.

Terkait kejadian itu, Sahroni meminta kepolisian segera memanggil dan memeriksa pria dalam video tersebut. Dia tidak ingin ada pembiaran terhadap aksi arogan dan kekerasan kepada perempuan.

"Saya minta polisi segera cari pelaku sampai ketemu dan proses hukum. Tindakan arogannya ini sudah masuk kategori kekerasan terhadap perempuan. Jangan sampai karena kejadiannya terlihat sepele lalu dianggap biasa," kata Sahroni dalam keterangan di Jakarta, Kamis (7/9/2026).

Dia mengatakan bila dalam pemeriksaan terbukti ada unsur pidana penganiayaan dan korban tidak menghendaki restorative justice, maka proses hukumnya harus dilanjutkan agar ada efek jera.

"Karena setiap orang, khususnya perempuan, harus merasa aman di ruang publik, bukan malah menjadi sasaran kekerasan," ujar legislator Fraksi Partai NasDem itu.

Selain itu, Sahroni juga meminta manajemen mal di kawasan Senayan, Jakarta itu mendukung proses hukum terhadap pelaku.