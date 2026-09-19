menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » Viral Pungli UMKM di Alun-Alun Kidul Yogyakarta, Polisi Bilang Begini

Viral Pungli UMKM di Alun-Alun Kidul Yogyakarta, Polisi Bilang Begini

Viral Pungli UMKM di Alun-Alun Kidul Yogyakarta, Polisi Bilang Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi uang pungutan liar alias pungli. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - Personel Polresta Yogyakarta mengusut informasi dugaan pungutan liar (pungli) hingga aparat minta jatah makan terhadap pelaku usaha kecil berupa food truck yang membuka lapak di kawasan Alun Alun Kidul Yogyakarta.

"Kapolres Yogyakarta telah menginstruksikan Kasat Reskrim dan Kasi Propam untuk langsung melakukan pendalaman," kata Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Dani HS di Yogyakarta, Jumat (18/9/2026).

Tim Polresta saat ini sedang mengumpulkan data dan informasi terkait dugaan pungli yang dialami pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), lalu diunggah ke media sosial dan viral.

Baca Juga:

"Saat ini unit Reskrim dan fungsi Propam sudah turun ke lapangan untuk melakukan pendalaman dan verifikasi secara menyeluruh," ucapnya.

Polresta Yogyakarta juga akan melakukan klarifikasi kepada pihak yang mengunggah informasi tersebut untuk memastikan keterangan yang diperoleh sesuai dengan fakta di lapangan.

"Untuk supaya datanya valid, harus dikonfirmasi, dimintai keterangan," katanya.

Baca Juga:

Menurut dia, hingga saat ini pemilik food truck atau pengunggah informasi tersebut belum membuat laporan secara resmi ke polisi, namun informasi di media sosial tetap ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian.

Kepolisian belum bisa memastikan akan mengambil tindakan seperti apa, karena dugaan yang berkaitan dengan anggota kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan Reskrim dan Propam.

Personel Polresta Yogyakarta mengusut informasi dugaan pungutan liar (pungli) hingga polisi minta jatah makan kepada pelaku UMKM di Alun-Alun Kidul.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI