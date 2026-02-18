Viral Rumah Jokowi Jadi 'Tembok Ratapan Solo', Ahmad Ali Bilang Begini
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali merespons terkait viral di media sosial penanda rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Google Maps disebut sebagai tembok ratapan Solo.
Dia mengatakan publik harus menelaah siapa pihak yang bertanggung jawab melakukan hal tersebut.
"Itu yang membuat siapa? harus dilihat itu terlebih dahulu. Jangan nanti ditarik-tarik ke agama tertentu atau dijadikan Jokowi sebagai nabi," kata Ahmad Ali saat dihubungi JPNN.com, Rabu (13/2).
Dia memastikan hal itu tidak dilakukan oleh kader PSI maupun keluarga Jokowi.
Di sisi lain, menurutnya, banyaknya masyarakat yang hadir ke rumah Jokowi itu menunjukkan kecintaan dan kerinduan mereka kepada sosoknya.
"Yang pasti bagi PSI hadirnya masyarakat di kediaman beliau itu bentuk kecintaan kepada Pak Jokowi. Dan kami juga tidak ingin hal ini nanti ditarik-tarik atau dikaitkan dengan agama tertentu," tutur Ali.
"Jadi, harus dilihat lagi itu yang melakukan dari siapa? Apakah itu dari kelompok pembenci beliau yang memang sengaja untuk menjatuhkan beliau, kita tidak tahu," sambungnya.
Diketahui, Kediaman Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), di Jalan Kutai Utara No 1 mendadak viral setelah ditandai dengan nama 'Tembok Ratapan Solo' di Google Maps.
Ketua PSI Ahmad Ali merespons terkait viral di media sosial penanda rumah Presiden ke-7 RI Jokowi di Google Maps disebut sebagai tembok ratapan Solo.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hasrat Jokowi Berkuasa Kuat, Gibran Bakal Diusung di Pilpres 2029 Meski Tanpa Prabowo
- Rumah Jokowi Dilabeli Pagar Ratapan Raja Solo di Google Maps, Elite PSI Bilang Begini
- Dukung Pengembalian UU KPK Lama, Jokowi Dinilai Menyiapkan Skenario Tanpa Prabowo
- PSI Gelar Budaya di Alun-Alun Kabupaten Tegal, Rakyat Antusias, Jokowi Juga Hadir
- Dukung UU KPK Kembali ke Versi Lama, Jokowi Cuma Mau Mengembalikan Reputasi
- Jokowi Dianggap Cari Perhatian dan Mau Cuci Tangan