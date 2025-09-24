Viral Stok Kosong di SPBU Rancabungur, Pertamina Patra Niaga Angkat Bicara

jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menjelaskan kondisi stok kosong di salah satu SPBU wilayah kabupaten Bogor. Kekosongan stok di SPBU Rancabungur Bogor itu viral di media sosial.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional JBB PT Pertamina Patra Niaga, Susanto August Satria mengatakan, SPBU tersebut saat ini tidak beroperasi karena tengah dalam proses pembinaan dan evaluasi internal.

Kekosongan BBM di SPBU tersebut dikarenakan SPBU sedang mendapatkan sanksi pembinaan penghentian penyaluran produk Pertalite.

“SPBU saat ini sedang dalam proses penggantian pengelola baru, menyusul perbaikan manajemen setelah dikenakan sanksi dari regulator berupa pemblokiran pasokan BBM jenis Pertalite,” jelas Satria, Rabu (24/9).

Lebih lanjut, operasional SPBU tersebut juga dihentikan sementara selama satu minggu guna penyesuaian internal dan penyelesaian administratif terkait operasional SPBU. Masyarakat bisa melakukan pengisian di SPBU 3416602 Cibanteng dan SPBU 3416113 Cilendek sebagai alternatif.

“Kami memastikan dan berkomitmen bahwa stok BBM untuk wilayah kabupaten Bogor tetap aman karena sudah kami koordinasikan dengan SPBU terdekat lainnya yaitu di Cibanteng dan Cilendek. Kami terus melakukan pemantauan lapangan untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar,” papar Satria.

Pertamina Patra Niaga Regional JBB terus mengupayakan pelayanan yang optimal bagi masyarakat dan berkomitmen menjaga kelancaran distribusi energi di seluruh wilayah operasional.

Pertamina juga mengimbau masyarakat yang memiliki keluhan atau membutuhkan informasi lebih lanjut untuk menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135 atau melalui email pcc135@pertamina.com. (esy/jpnn)