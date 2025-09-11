Viral Tanggul Beton di Cilincing, Kementerian Kelautan Bilang Begini
jpnn.com, JAKARTA - Sebuah video viral menampilkan tanggul beton di Laut Cilincing, Jakarta Utara, beberapa waktu terakhir.
Adanya beton laut tersebut diduga menutupi akses nelayan lokal yang akan melaut.
Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Fajar mengatakan telah melakukan verifikasi lapangan.
Mereka mendengar keluhan nelayan Cilincing atas proyek reklamasi di area PT Karya Cipta Nusantara.
“Hasilnya, proyek tersebut memiliki izin lengkap dan di lapangan pemrakarsa tidak menutup akses bagi nelayan,” ucap Fajar, Kamis (11/9).
Meski demikian, Fajar menuturkan KKP akan terus mengawasi agar pelaksanaan kegiatan sesuai izin serta tidak merugikan masyarakat pesisir.
“Bagi KKP, kepentingan nelayan dan kelestarian laut adalah prioritas utama,” kata dia.
Dia beralasan bahwa pembangunan Terminal Umum oleh PT KCN itu ditujukan untuk memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia.
Sebuah video viral menampilkan tanggul beton di Laut Cilincing, Jakarta Utara, beberapa waktu terakhir.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pil Ekstasi di Jakarta Utara Dibuat di Belanda
- Siapkan Pengamanan Haul Mbah Priok, Polisi Kumpulkan Seluruh Stakeholder
- Bum! 5 Kapal Terbakar di Dermaga Muara Baru Jakarta Utara
- Lansia Tewas di Tangan Bajing Loncat, Polisi Tangkap Pelaku
- Lansia di Cilincing Tewas Dihantam Bajing Loncat Pakai Dongkrak
- Wanita Kehilangan Rp 200 Juta di kantor Wali Kota Jakarta Utara