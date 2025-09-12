Viral Tanggul Cilincing, Sonny PDIP Minta Pemerintah Perhatikan Daya Beli Nelayan

jpnn.com, JAKARTA - Keberadaan tanggul beton di laut Cilincing, Jakarta Utara, menjadi viral di media sosial. Tanggul tersebut dikeluhkan nelayan setempat karena dianggap mengganggu aktivitas dan memaksa mereka untuk memutar lebih jauh untuk melaut.

Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T Danaparamita, menanggapi viralnya pembangunan tersebut. Ia menekankan bahwa manfaat pembangunan dan pemanfaatan laut harus dirasakan oleh seluruh pihak, bukan hanya investor.

"Dalam konteks pembangunan serta pemanfaatan laut ini, tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh para pengusaha, oleh para investor oleh swasta tapi juga masyarakat sekitar," ujarnya kepada wartawan pada Kamis (11/9).

Sonny berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius kepada para nelayan yang merasakan dampak dari pembangunan ini. Ia mengusulkan langkah jangka pendek untuk meringankan beban masyarakat.

"Kalau jangka panjangnya saya kira tentang UU Perseroan Terbatas itu sudah mewajibkan soal tanggung jawab perusahaan, tetapi dalam jangka pendeknya tentu di saat swasta sedang proses membangun pemerintah yang harus hadir duluan: subsidi solar agar masyarakat nelayan itu punya kemampuan daya beli yang cukup itu kan menjadi harapan kita bersama," jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar pengawasan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak hanya fokus pada aspek pembangunan tanggul, tetapi juga pada kondisi ekonomi nelayan.

"Kalau Dirjen KKP menyampaikan akan melakukan pengawasan dalam pembangunan tanggul beton ini jangan lupa dia juga harus mengawasi bagaimana daya beli masyarakat di sekitar pesisir bagaimana masalah yang muncul di tingkat nelayan," tambah Sonny.

Terakhir, legislator dari dapil Jawa Barat XI itu menekankan pentingnya pertimbangan sosiologis dalam setiap perencanaan tata ruang.