Viral Tantangan Baca Al-Quran Berhadiah Sebotol Miras, The Sounds Project Beri Tanggapan
jpnn.com, JAKARTA - Acara festival musik The Sounds Project mendadak mendapat sorotan tajam dari publik.
Hal itu merupakan buntut beredarnya sebuah video viral di salah satu booth sponsor The Sounds Project.
Pada booth itu menampilkan sekelompok orang membuat tantangan menghafal salah satu surat dalam Al-Quran, untuk mendapatkan hadiah berupa sebotol miras.
Hal itu kemudian menimbulkan kecaman dari banyak pihak yang turut menyeret nama The Sounds Project.
Dalam unggahan di akun resmi Instagram mereka, pihak penyelenggara The Sounds Project lantas memberikan tanggapan soal dugaan penistaan agama, yang terjadi di salah satu booth sponsor minuman keras tersebut.
"Melalui pesan ini, kami ingin menyampaikan sikap resmi terkait beredarnya video dan unggahan mengenai kejadian di salah satu booth sponsor, yakni Newport, dalam penyelenggaraan acara pada tanggal 9 Agustus 2026," tulis The Sounds Project melalui akunnya di Instagram dikutip Selasa (11/8).
"Kami membutuhkan waktu untuk sampai pada pernyataan ini. Kejadian tersebut melibatkan banyak pihak dan harus kami pastikan kebenarannya, agar langkah yang kami ambil dapat dipertanggungjawabkan," sambungnya.
Pihak The Sounds Project turut mengungkapkan kekecewaan atas dugaan peristiwa yang terjadi.
Dalam unggahan di akun resmi Instagramnya, pihak The Sounds Project lantas memberikan tanggapan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Viral Tantangan Baca Al-Quran Berhadiah Miras, Ketum PB Mathla’ul Anwar Jazuli Juwaini Mengecam Keras
- Surah Al-Qur’an Dipermainkan Demi Miras, Legislator Ungkit Penegakan Hukum
- Surah Al-Qur’an Jadi Permainan Dapat Miras, Legislator: Tindakan Tidak Pantas
- JATMAN Jakarta Desak Polisi Proses Hukum Produsen Miras Newport
- Yayasan Konsumen Muslim Indonesia Desak Pemerintah Cabut Izin Edar Miras Newport
- Dokter Kecantikan Anggi Aprilyani Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Atas Dugaan Penistaan Agama