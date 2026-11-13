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Viral Truk Polisi di Yogyakarta Disebut Bawa Anggota Ormas, Ini Kata AKBP Novita

Viral Truk Polisi di Yogyakarta Disebut Bawa Anggota Ormas, Ini Kata AKBP Novita
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Plt Kabid Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari saat ditemui di Mapolda DIY, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (9/11/2026). ANTARA/HO-Humas Polda DIY

jpnn.com - Polda DIY mengklarifikasi kabar di media sosial terkait truk polisi yang disebut membawa anggota organisasi masyarakat (ormas) saat aksi demo berujung ricuh pada momentum Hari Pahlawan, 10 November lalu.

Plt Kabid Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari menjelaskan bahwa personel yang dibawa truk itu merupakan anggota reserse.

Viral Truk Polisi di Yogyakarta Disebut Bawa Anggota Ormas, Ini Kata AKBP NovitaPersonel kepolisian saat mengamankan aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di kawasan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (11/11/2026). ANTARA/Agung Dwi Prakoso

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AKBP Novita mengatakan personel yang berada di dalam truk merupakan bagian dari Satgas PAGAR (Satuan Tugas Patroli Siaga Reserse) yang seluruhnya merupakan polisi.

"Betul, itu anggota kepolisian atau anggota Polda DIY termasuk dalam Satgas Pagar, patroli siaga reserse. Jadi, itu bukan ormas, ya. Memang itu adalah benar anggota Polda DIY," kata dia, Jumat (13/11/2026).

Dia menyebut personel itu merupakan anggota kepolisian yang mengenakan pakaian sipil dan tidak menggunakan pakaian dinas seperti polisi pada umumnya.

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"Secara tertutup memang reserse, kan, bukan pakaian dinas, ya. Jadi, dia pakaian preman seperti itu," ucapnya.

Menurut dia, Satgas Pagar ditugaskan saat aksi unjuk rasa untuk memantau dan menjaga wilayah yang dinilai rawan, terutama ketika terjadi kericuhan setelah massa membubarkan diri dari kawasan Malioboro sekitar pukul 18.30 WIB.

Polda DIY mengklarifikasi kabar viral di media sosial terkait truk polisi yang disebut membawa anggota ormas saat aksi demo berujung ricuh di Yogyakarta.

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