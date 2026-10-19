Viral Video Atap Rumah Warga Bolong, BMKG Evaluasi Penggunaan Dry Ice untuk OMC

jpnn.com, PALEMBANG - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memutuskan untuk mengevaluasi penggunaan dry ice dalam Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Palembang.

Hal tersebut dilakukan setelah video yang memperlihatkan dugaan bongkahan es jatuh hingga membolongi atap rumah warga, viral di media sosial.

Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Siswanto menjelaskan bahwa dry ice yang digunakan untuk penyemaian awan idealnya berukuran sekitar tiga milimeter.

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Namun, proses penyimpanan di ruangan bersuhu sangat dingin berpotensi membuat butiran dry ice menyatu dan membentuk bongkahan.

Kondisi tersebut menjadi salah atau hal yang dievaluasi dalam pelaksanaan uji coba teknologi penyemaian awan tersebut.

"Semestinya bahan dry ice itu memang ukurannya 3 mili, tetapi pada saat di penyimpanan itu kan diletakkan di ruang beku yang cukup dingin," kata Siswanto, Senin (19/10/2026).

Siswanto mengungkapkan pada hari pertama uji coba, lubang pengeluaran material pada pesawat belum dilengkapi jaring penyaring khusus.

Kondisi itu kemudian menjadi bahan evaluasi bagi tim operasional.