Viral Video Mesum Sesama Jenis untuk Dijual

jpnn.com, CIREBON - Viral di media sosial video mesum sesama jenis yang diduga dibuat untuk kepentingan komersial.

Polisi melakukan penyelidikan dan menetapkan dua orang tersangka.

Kepala Polres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan mengatakan kedua tersangka merupakan orang yang berada dalam rekaman video tersebut dan telah mengakui keterlibatan mereka dalam pembuatan konten.

"Kami mengamankan dua orang yang juga ada di dalam rekaman tersebut. Keduanya mengakui bahwa mereka berada dalam video," katanya di Cirebon, Jumat.

Dia menjelaskan kedua tersangka masing-masing berinisial R dan S. Keduanya diamankan di lokasi berbeda, yakni di wilayah Cirebon dan Tangerang.

Menurut Bimantoro, penyidik menjerat kedua tersangka dalam perkara tindak pidana pornografi dan saat ini penyidik masih mendalami modus pembuatan dan penyebaran video tersebut.

"Hasil penyelidikan sementara, video-video tersebut dibuat dengan motif komersial dan kemudian dijual melalui salah satu platform media sosial," ujarnya.

Kasus itu terungkap setelah video asusila sesama jenis tersebut beredar luas di media sosial sejak pertengahan September 2026.