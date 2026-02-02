menu
Viral Video Penyerangan Pegawai Ritel di Pasar Minggu Jaksel

Tangkapan layar video pegawai ritel yang diserang sekelompok orang di kawasan Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (31/1/2026). ANTARA/Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Sekelompok orang menyerang pegawai ritel di kawasan Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Sabtu (31/1) dini hari.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Mohamad Iskandarsyah mengatakan masih menyelidiki kasus ini.

"Masih dilidik," katanya kepada wartawan, Senin.

Dia mengatakan pihaknya masih mengumpulkan keterangan sebagai tindakan lebih lanjut.

Sebelumnya, viral sebuah video di media sosial @infojkt24 yang memperlihatkan sekelompok orang berseteru hingga menghancurkan barang yang ada di toko ritel.

Dalam keterangan unggahan tersebut, diduga sebuah mobil menabrak sepeda motor yang terparkir di area toko ritel.

Pemilik motor itu kemudian meminta pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.

Pengemudi mobil mengatakan keluarganya akan datang untuk menyelesaikan persoalan itu di lokasi kejadian.

Sekelompok orang menyerang pegawai ritel di kawasan Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jaksel. Viral.

